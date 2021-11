Компания New Balance представила третий комплект игровой формы для итальянской Ромы на сезон-2021/22.

Новая экипировка от технического спонсора римского клуба была выполнена в преимущественно желтом цвете. При этом на футболке будет диагональная полоса в красно-синем цвете, а рукава были окрашены в синий оттенок.

𝙄𝙣𝙨𝙥𝙞𝙧𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝙞𝙘𝙤𝙣𝙞𝙘 𝙇𝙪𝙥𝙚𝙩𝙩𝙤 🐺



The new @OfficialASRoma Third Kit, completing the Giallorossi’s on-pitch looks for 21-22

#NBFootball #OnlyRoma @newbalance pic.twitter.com/OAP25F45La