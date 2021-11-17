Италия

Новая форма от New Balance была выполнена в преимущественно желтом цвете.

Компания New Balance представила третий комплект игровой формы для итальянской Ромы на сезон-2021/22.

Новая экипировка от технического спонсора римского клуба была выполнена в преимущественно желтом цвете. При этом на футболке будет диагональная полоса в красно-синем цвете, а рукава были окрашены в синий оттенок.

После 12 туров команда Жозе Моуриньо набрала 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Ближайший матч Рома проведет в гостях против Дженоа, которую недавно возглавил бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Игра состоится в воскресенье, 21 ноября, в 21:45 по киевскому времени.