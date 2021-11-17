Жозе Моуриньо, Getty Images
17 ноября 2021, 10:58
Несмотря на слухи о разноглавиях между Жозе Моуриньо и Тьягу Пинту, спортивный директор поддержал тренера Ромы.
"Не могу сказать, что мы удовлетворены результатами команды, – цитирует Пинту ANSA. – Знаю, что мы способны на большее".
"Однако нельзя во всем винить тренера. Более того, я уверен, что приглашение Моуриньо было правильным шагом. Это долгосрочный проект, результаты которого мы увидим со временем".
"Я не сомневаюсь, что Моуриньо станет одним из самых успешных тренеров в истории Ромы, надо только дать ему время".
После 12-ти туров Рома занимает 6 место в Серии А и в следующем туре сыграет с Дженоа Андрея Шевченко.