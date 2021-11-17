Италия

Спортивный директор Ромы не сомневается в успехе именитого тренера

Несмотря на слухи о разноглавиях между Жозе Моуриньо и Тьягу Пинту, спортивный директор поддержал тренера Ромы.

"Не могу сказать, что мы удовлетворены результатами команды, – цитирует Пинту ANSA. – Знаю, что мы способны на большее".

"Однако нельзя во всем винить тренера. Более того, я уверен, что приглашение Моуриньо было правильным шагом. Это долгосрочный проект, результаты которого мы увидим со временем".

"Я не сомневаюсь, что Моуриньо станет одним из самых успешных тренеров в истории Ромы, надо только дать ему время".

После 12-ти туров Рома занимает 6 место в Серии А и в следующем туре сыграет с Дженоа Андрея Шевченко.