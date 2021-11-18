Италия

Президент римского клуба рассказал о вере в главного тренера.

Президент Лацио Клаудио Лотито верит в успех команды во главе с Маурицио Сарри, поддерживая с тренером хорошие отношения.

"Я хочу видеть Лацио решительной и боевой командой. Я надеюсь, что команда сможет показать всю свою силу и качество в матче против Ювентуса.

У меня хорошие отношения с Сарри, мы общаемся каждый день и хотим вместе продолжить это путешествие. Что бы ни случилось дальше, это будет совершенно естественный прогресс, без каких-либо проблем", — приводит слова Лотито Football Italia.

Отметим, что Лацио находится на пятой строчке турнирной таблицы с 21 набранным баллом.

Напомним, что руководство полностью доверяет тренеру и готово заключить с Сарри контракт до лета 2025 года.