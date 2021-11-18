Италия

Испанский полузащитник получил повреждение.

Лазарет Лацио перед важнейшим поединком против Ювентусом становится все больше и больше.

Как сообщает Calciomercato, повреждение получил испанский вингер Педро Родригес — он хромал после тренировки.

По информации источника, у опытного футболиста может быть вывих лодыжки после столкновения с Стефаном Раду.

Отметим, что под вопросом находится участие в матче лидера "орлов" Чиро Иммобиле. Адам Марушич по-прежнему не выздоровел от коронавируса, Лаццари только вернулся к тренировкам.

Напомним, что ранее президент римского клуба Клаудио Лотито выразил поддержку Маурицио Сарри.