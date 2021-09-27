Италия

Футболист вошел в историю итальянского футбола.

В рамках шестого тура итальянской Серии А Лацио переиграл Рому со счетом 3:2 в рамках римского дерби.

Один из голов "орлов" на свой счет записал испанский вингер Педро и вошел в историю итальянского футбола.

Он стал всего третьим футболистом, который забивал и за Рому и за Лацио в римском дерби. До него такое достижение себе в актив занесли Арне Сельмоссон (50-е годы) и Александр Коларов.

Отметим, что Педро перебрался в Лацио из Ромы в летнее трансферное окно 2021 года.

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