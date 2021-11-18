Италия

Центрбек получил мышечное повреждение в сборной Сербии.

Защитник Фиорентины Матия Настасич пропустит матч против Милана из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба итальянского клуба

Настасич получил растяжение мышц левой ноги в расположении сборной Сербии и не поможет команде в ближайшее время. Ожидается, что восстановление центрбека займет от двух до трех недель.

В лазарет "фиалок" уже находятся защитники Лукас Мартинес Куарта и Никола Миленкович.

Ранее сообщалось, что нападающий Николас Гонсалес вернулся в строй после коронавируса.

Матч Фиорентина – Милан в 13-м туре Серии А состоится в субботу, 20 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.