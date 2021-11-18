Италия

Кадровые проблемы миланского клуба увеличиваются.

Нападающий миланского Интера и сборной Чили Алексис Санчес вернулся в расположение своей команды с травмой подколенного сухожилья.

Футболист был заменен в матче с Эквадором уже на 36-й минуте поединка. В связи с этим, Санчес пропустит не менее 15-ти дней и не поможет своей команде в ближайших матчах. Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Ранее из-за травмы задней поверхности бедра Интер потерял Стефана Де Врея.

Следующий поединок Интер проведет в рамках Серии А против Наполи.

Матч состоится в воскресение, 21 ноября в 19:00.

Также Санчес не поможет "змеям" в матче с донецким Шахтером в рамках Лиги чемпионов, который будет сыгран в среду, 24 ноября в 19:45.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.