Италия

Наставник Ювентуса поделился мыслями накануне возобновления чемпионата Италии.

В 13-м туре итальянской Серии А Лацио примет на своем поле туринский Ювентус.

Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящую встречу, отпустит в адрес соперника несколько стандартных комплиментов накануне игры.

"Это будет очень сложная и очень важная игра — обе команды находятся вблизи зоны Лиги чемпионов. Сарри придал Лацио организованность и поставил отличную игру, к тому же в его команде есть такие мастера как Милинкович-Савич и Луис Альберто.

Сарри — отличный тренер, что подтверждается результатами его команд", — заявил итальянский наставник накануне встречи.

Матч Лацио — Ювентус состоится в субботу, 20 ноября в 19:00.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.