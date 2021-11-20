Наставник Ювентуса поделился мыслями накануне возобновления чемпионата Италии.
массимилиано аллегри, getty images
20 ноября 2021, 08:12
В 13-м туре итальянской Серии А Лацио примет на своем поле туринский Ювентус.
Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящую встречу, отпустит в адрес соперника несколько стандартных комплиментов накануне игры.
"Это будет очень сложная и очень важная игра — обе команды находятся вблизи зоны Лиги чемпионов. Сарри придал Лацио организованность и поставил отличную игру, к тому же в его команде есть такие мастера как Милинкович-Савич и Луис Альберто.
Сарри — отличный тренер, что подтверждается результатами его команд", — заявил итальянский наставник накануне встречи.
Матч Лацио — Ювентус состоится в субботу, 20 ноября в 19:00.
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.