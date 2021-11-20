Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Серии А.

Лацио в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Италии примет на своем поле Ювентус.

Лацио — Ювентус

Суббота, 20 ноября, 19:00. Стадион Олимпико, Рим. Главный арбитр встречи — Марко Ди Белло.

Лацио перед началом тура находится на пятой строчке турнирной таблицы с двадцать одним набранным баллом. Команда Маурицио Сарри чередует победные результаты с потерей очков, но это и неудивительно, ведь новый тренер перестраивает команду под себя. Президент клуба Клаудио Лотито выразил полное доверие тренеру, а потому можно быть уверенными, что Лацио себя еще покажет.

Лацио здорово показал себя в матчах с сильными оппонентами, обыграв Интер и сыграв вничью с Аталантой. Римляне пропустили на последних минутах — могли и вовсе набрать три очка. В прошлом туре Лацио разгромно обыграл Салернитану, но уверенность команды могут подпортить проблемы с кадровым составом. Так, под вопросом участие Иммобиле и Педро, а Марушич точно пропустит игру из-за коронавируса.

У Ювентуса, порой кажется, дела идут очень плохо, но, в целом, расстояние до зоны Лиги чемпионов — всего лишь четыре балла. После серии неудачных результатов команда Аллегри наконец-то добилась победы — пострадала Фиорентина. Тренерский штаб туринцев не сможет рассчитывать на Кьеллини, что может стать большой проблемой в оборонительной линии.

В текущем сезоне Серии А Ювентус пропустил пятнадцать голов — более мяча за игру, что довольно непривычно в контексте этой команды. А вот Лацио входит в когорту самых результативных команд лиги, а потому подопечные Маурицио Сарри могут доставить много трудностей обороне соперника, если, как мы уже говорили, не помешает отсутствие лидеров.

Более того, Лацио — очень неудобный соперник для Ювентуса. Из последних пяти матчей туринцы выиграли лишь раз. Также было два ничейных результата и две победы римлян.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Иммобиле, Марушич — Де Шильо, Кьеллини, Бернардески

Под вопросом: Педро — Дибала

Интересные факты:

Лацио выиграл 17 из последних 19 домашних матчей (Серии А).

Лацио забил более 2,5 голов в 6 из последних 7 матчей (Серия А).

Лацио забил более 2,5 голов в 5 из последних 6 матчей против Ювентуса во всех турнирах.

Лацио забивал не менее 2 голов в 5 из последних 6 домашних матчей (Серия А).

Ювентус не проигрывает в 9 из последних 10 выездных матчей против Лацио во всех соревнованиях.