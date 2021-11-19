Италия

Наставник Лацио выразил восхищение кадровыми возможностями "бьянконери".

В 13-м туре итальянской Серии А Лацио примет на своем поле туринский Ювентус.

Главный тренер "орлов" Маурицио Сарри высказался о предстоящем поединке, похвалив глубину состава предстоящего соперника.

"Многие были недовольны моей работой в Ювентусе, но Скудетто со мной — последний, на данный момент у туринцев. Мне нравилось работать с этим клубом. Ювентус обладает наиболее качественной скамейкой и составом в Серии А.

Завтра я ожидаю тяжелого, но красивого поединка. Мы должны показать, чем мы занимаемся на тренировках. Показать свой рост", — считает итальянский наставник.

Кроме того, Сарри рассказал о кадровой ситуации в команде накануне встречи.

"Иммобиле восстановился от повреждения икроножной мышцы. Завтра ему предстоит финальное обследование, но я настроен оптимистично. Кроме того восстановился Педро, который может при необходимости сыграть на позиции центрфорварда", — приводит слова наставника Sky Italia.

Матч Лацио — Ювентус состоится в субботу, 20 ноября в 19:00.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.