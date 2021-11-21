Италия

Хавбек прокомментировал приход тренера в Серию А.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский поделился своим мнением о назначении Андрея Шевченко в Дженоа накануне дебютного поединка тренера в Серии А против Ромы.

"Буду рад увидеть Андрея Шевченко в Италии. У нас с ним хорошие отношения. Сами понимаете, что на футбольном поле ты забываешь обо всем, и думаешь, как помочь команде и выиграть матч. Я поздравил его, пожелал успехов в следующих матчах.

На данный момент Дженоа находится в ситуации не очень простой, поэтому увидим, в каком настроении они подойдут к игре с нами. Я уже и говорил, с нами им будет очень тяжело, так как уровень Аталанты выше, чем у Дженоа", – рассказал Малиновский в комментарии телеканалу Футбол.

Матч Дженоа – Рома в 13-м туре Серии А состоится в Генуе в воскресенье, 21 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн трансляция поединка.