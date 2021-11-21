Италия

Португалец поделился своим мнением об украинском специалисте.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо рассказал о предстоящей встрече с Андреем Шевченко, который проведет дебютный матч во главе Дженоа.

"Что я помню о Шевченко как тренере? Когда выигрываешь Золотой мяч, Лигу чемпионов и другие трофеи, то входишь в историю. Теперь это будет его первый опыт на клубном опыте. Он показывал хорошие результаты с Украиной, демонстрируя четкую философию футбола. Он – спокойный лидер, потому что он – спокойный человек.

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Хочу, чтобы он повторил мой опыт в качестве тренера в первом матче. Я проиграл, но после выиграл много трофеев", – приводит слова Моуриньо портал Football Italia.

Матч Дженоа – Рома в 13-м туре Серии А состоится в Генуе в воскресенье, 21 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.