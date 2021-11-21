Италия

Украинец прокомментировал успех команды в Серии А.

Полузащитник Руслан Малиновский поделился впечатлениями после забитого гола в матче со Специей (2:5).

"Хочу сказать, что для нас очень важна эта победа. С командами, которые идут внизу турнирной таблицы, мы должны брать максимум очков. Изначально нам было непросто, так как Специя забила быстрый мяч и неплохо играла.

Первый тайм, к счастью, мы закончили уже со счетом 3:1 в нашу пользу. Я очень рад и доволен тем, что забил гол. Считаю, что мне не хватало этого гола для уверенности", – рассказал Малиновский в комментарии телеканалу Футбол 1.

В текущем сезоне Малиновский провел 13 поединков в футболке "богов", отличившись тремя голами и одним ассистом.