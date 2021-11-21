Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 13-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют генуэзский Дженоа и римская Рома.

Воскресная часть 13-го тура итальянской Серии А завершится дебютным поединком Андрея Шевченко во главе генуэзского Дженоа против римской Ромы.

Украинский наставник в своем первом стартовом составе на клубном уровне в тренерской карьере предпочел увидеть Бираски в тройке центральных защитников, в то время как Стураро отправился в центр поля, а Экубан составит пару форвардов с Пандевым.

В свою очередь, Жозе Моуриньо, после поражения от Венеции (2:3), решил выставить с первых минут Михатряна вместо Кристанте.

Дженоа: Сиригу — Бираски, Васкес, Мазьелло — Сабелли, Ровелла, Бадель, Стураро, Камбиассо — Пандев, Экубан.

Запасные: Семпер, Маркетти, Берами, Букса, Бьянки, Гальдамес, Эрнани, Мелегони, Портанова, Гильоне, Серпе, Туре, Ванхусден,



Рома: Патрисиу — Карсдорп, Манчини, Кумбулла, Ибаньес — Эль Шаарави, Пеллегрини, Верету, Мхитарян — Шомуродов, Абрахам.

Запасные: Бур, Фузато, Рейнольдс, Смоллинг, Перес, Майораль, Дзаньоло, Диавара, Бове, Дарбо, Залевски, Трипи, Афена-Гьян.



Матч Дженоа — Рома начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.