Италия

Молодой форвард отметился дублем.

В рамках 13 тура итальянской Серии А Дженоа на своем поле уступила римской Роме со счетом 0:2.

Дублем в данном противостоянии отметился молодой форвард из Ганы Феликс Афена-Гьян, который вышел на замену за 15 минут до окончания встречи.

Первый мяч он забил с передачи Генриха Мхитаряна на 82 минуте. А его второй мяч 18-летнего футболиста выдался красивейшим. Он издали выстрелил по воротам Сиригу и попал точно в девятку.

Видео гола будет в данной новости позже...

Отметим, что это третий матч ганского форварда за Рому. До этого он не отличался результативными действиями.

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