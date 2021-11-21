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Football.ua розповідає про успіхи українскьх спеціалістів у Європі.

Сталась не тривіальна для українського футболу подія — наш тренер очолив команду з ТОП-5 чемпіонату.

З цього приводу ми згадали інших українських спеціалістів, які залишили слід в європейських чемпіонатах в якості головного тренера.

Нагадаємо, що Шевченко дебютує у якості голового тренера Дженоа матем проти Роми. Поєдинок стартував в 21:45. Приєднуйтесь до нашої текстової онлайн-трансляції гри.