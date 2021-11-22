Италия

Football.ua делится первыми впечатлениями от дебюта Андрея Шевченко.

Андрей Шевченко дебютировал в качестве главного тренера в клубном футболе. Его Дженоа в рамках 13-го тура Серии А на своем поле уступила Роме Жозе Моуринью. Результат матча можно считать вполне объективным. Гости были откровенно сильнее, хотя до финального отрезка "грифонам" удавалось удерживать нули на табло. Разницу в противостоянии сделал молодой ганский нападающий Ромы – Афена-Гьян.

В принципе, подобный результат был вполне предсказуемым и в некоторой степени даже ожидаемым.

Дженоа на данном этапе с большой натяжкой соответствует уровню Серии А

Мало того, что соперник был из другой весовой категории, на потенциале Дженоа не могли не сказаться серьезные кадровые проблемы. При подготовке к матчу Андрей Шевченко не мог рассчитывать на Дестро, Кришито, Максимовича, Фареса, Кайседо, Бани, Кассата.

Похоже, Андрей Николаевич еще долго не сможет интегрировать в игру команды свои принципы. Пока мы увидели команду, которая мечтала о итоговом результате – 0:0.

У Ромы тоже имеются проблемы. Вне обоймы Моуринью на данном этапе находятся Вильяр, Кристанте, Калафьори, Винья и, конечно же, Спинаццола. Но кадровый потенциал Ромы позволяет главному тренеру находить ресурсы для достойной замены поврежденным или больным игрокам.

"Особенный" сыграл по схеме 3-5-2, а точнее 3-1-4-2, где роль условной "десятки" исполнял Мхитарян. Генрих провел очень сильный матч и без вопросов был лучшим игроком поединка. Сам Моуринью, не стеснялся на послематчевой пресс-конференции публично раздавать комплименты игре армянского легионера. Велика вероятность, что и в ближайших матчах Генриху найдется место в старте, и он будет действовать под нападающими.

Андрей Шевченко ожидаемо сделал выбор в пользу структуры 5-3-2. Трудно не согласиться с тем, что исходя из характеристик и особенностей, имеющихся в его распоряжении игроков, эта формация выглядит наиболее оптимальной. В концовке, при счете 0:1 Дженоа несколько хаотично перестроился в пользу атаки, но это не принесло никаких результатов, кроме второго пропущенного мяча.

xG – 0,17:1,67

Удары (в створ) – 1(1):19(4)

Удары из штрафной – 1:13

Удары после стандартов – 0:5

Удары головой – 0:3

Владение – 41%:59%

Точность передач – 84%:88%

Передач подряд – 5:6

Длинные передачи – 67:59

Короткие передачи – 351:541

Кроссы – 14:26

Ключевые передачи – 1:14

Передачи в первую треть – 128:102

Передачи во вторую треть – 213:331

Передачи в финальную треть – 77:167

Дриблинг (успешный) – 9(4):22(11)

Борьба в воздухе – 4:18

Офсайды – 2:0

Фолы – 13:13

Основные статистические показатели отлично характеризуют ход и характер матча, который проходил при тотальном преимуществе Ромы. Гости были сильнее не только внизу, но и в воздухе. Наиболее красноречиво выглядит разница количества ударов по воротам.

Автором единственного удара Дженоа стал нападающий из Ганы – Калеб Экубан. В этот дождливый вечер ударами по воротам отличился еще один форвард из Ганы — Феликс Афена-Гьян. Восемнадцатилетний нападающий оформил свои первые голы в Серии А, да и вообще во взрослом, профессиональном футболе. Празднуя свой первый гол, юный форвард подбежал к Моуринью, который в ликующей толпе своих игроков старательно показал пальцем себе на висок, демонстрируя, что он что-то помнит. После игры португалец прокомментировал этот эпизод:

"Я обещал Феликсу купить те бутсы, которые ему нравятся. Они действительно дорогие, стоят 800 евро, поэтом он подбежал ко мне и сказал, чтобы я не забыл. Завтра утром первым делом куплю ему эти бутсы".

Единственное, что Дженоа на данном этапе могло противопоставить Роме – это позиционная оборона. Средний и низкий блоки хозяев поля при структуре 5-3-2 были железобетонными. За исключением последних минут матча команда Шевченко дисциплинированно поддерживала вертикальную и горизонтальную компактность. Но, в остальных игровых аспектах "грифоны" сыграли очень слабо. Та же Заря в матче Лиги конференций в очном противостоянии с Ромой смотрелась намного квалифицированней в фазе игры с мячом. Понятное дело, что штаб Шевченко и Тассотти только возглавил проблемную команду, которая к тому же имеет кадровые проблемы, но по факту, тот футбол, который мы увидели, не соответствует уровню Серии А.

СМИ пытались подогревать предстоящее противостояние Шевченко и Моуринью, высасывая из пальца прежние слухи об их, якобы не лучших взаимоотношениях еще в Челси, когда португальский специалист тренировал перешедшего из Милана украинского бомбардира. Но, сами участники, скорее всего, надуманных английскими СМИ историй, всегда достаточно уважительно высказывались друг о друге. Шевченко и сам неоднократно подчеркивал, что в Челси он был подвержен травмам и часто объективно не попадал в стартовый состав команды.

На самом деле, дебют Шевченко в качестве главного тренера клуба Серии А никаких искусственных накруток не требовал. Перед матчем Жозе Моуринью пожелал экс-наставнику сборной Украины поражения. "Я хочу, чтобы он пережил то же, что и я в свое время – проиграл в своем первом матче в качестве тренера, но затем выиграл много трофеев".

Оба специалиста тепло поприветствовали друг друга и до и после матча. Моуринью, на правах победителя и более опытного коллеги при послематчевом рукопожатии лаконично подытожил противостояние короткой фразой: "Достойный матч". Также главный тренер Ромы поведал, что перед игрой Шевченко подарил ему бутылку красного вина, что является традиционным подарком в английском клубном футболе от тренера домашней команды. "Рад за себя и разочарован за него, но однажды все изменится. Он будет рад за себя и разочарован за меня" – вот таким было резюме Жозе относительно дебютного матча Шевченко.

В следующем туре Дженоа сыграет на выезде с Удинезе. Номинально, это будет самое легкое испытание для команды Шевченко. Далее будут Милан, Ювентус, горячее дерби с Сампдорией, Лацио, Аталанта и очное противостояние с одним из главных конкурентов в борьбе за выживание – Салернитаной. С тем футболом, который Дженоа продемонстрировала в матче с Ромой, ей будет очень трудно пережить этот период до рождественской паузы. Велика вероятность, что команда Шевченко может погрязнуть в зоне вылета, а серия негативных результатов способны негативно сказаться на моральном состоянии коллектива. "Грифонам" необходимо с наименьшими очковыми и ментальными потерями дотянуть до перерыва и январского трансферного окна.

Сергей Костенюк, Football.ua