Италия

Наставник Ромы прокомментировал победу над Дженоа.

Римская Рома в рамках 13-го тура итальянской Серии А нанесла гостевое поражение генуэзскому Дженоа в дебютной игре Андрея Шевченко во главе "грифонов" (2:0). При этом, оба забитых мяча под конец поединка записал на своей счет вышедший на замену ганский нападающий Феликс Афена-Гьян.

Дженоа — Рома 0:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка наставник "волков" Жозе Моуриньо прокомментировал выступление своей команды в отчетный вечер, отметив старания своего юного исполнителя.

"Я обещал купить Феликсу пару бутс, которые ему очень нравятся. Они действительно очень дорогие — стоят 800 евро! Поэтому он подбежал ко мне после гола, и сказал, чтобы я не забыл это сделать! Завтра утром я первым делом еду в магазин.

Мне жаль господина Де Росси и команду Примаверы, но Феликс останется с нами. Молодежная команда в плотном контакте с основной группой игроков, поэтому Феликс и еще четыре или пять игроков попали в "старшую" команду.

Что меня больше всего поразило, так это его хладнокровие перед воротами. Возможно, он не так фантастичен с точки зрения техники, но у него действительно сильный менталитет.

Сейчас пошли такие дети, которые думают, что знают все, но он скромен, и вы можете почувствовать, что он просто впитывает всю эту информацию ото всех вокруг. Это потрясающе.

Это была тяжелая игра, но мы владели мячом, контролировали его, возможно, чего-то не хватало по вертикали. Мхитарян провел фантастическую игру в своем амплуа.

Мы всегда держали под контролем, персональная опека от центральной линии нейтрализовала контратаки Дженоа, заставив их во втором тайме сидеть еще глубже в обороне.

В определенный момент я почувствовал, что у Феликса другой профиль, и он может изменить нашу игру. Так же, как он сделал это в матчах с Кальяри и Миланом. Он вызвал проблемы у соперников со своей энергией, физическими способностями, и вновь сумел выстрелить.

Когда он выходит на замену, то меняет динамику команды. Феликс создает невероятный прессинг, он давит на оппонентов, заставляет их делать ошибки, что и произошло во время второго гола.

Я видел, как у Эльдора Шомуродова заканчиваются силы, но все равно знал, что мы выиграем, хотя временами мне приходили в голову мысли о ничьей. Это был бы неприятный, но также положительный результат для нас.

Мы очень много работали, очень хорошо двигали мяч, и Стефан Эль Шаарави приложил невероятные усилия, чтобы адаптироваться к тактической работе такого типа.

На самом деле, Дженоа не была создана для игры по этой системе. Думаю, Николо Ровелла мог бы играть в передней линии больше, чем в полузащите, но Дженоа играл с прицелом на одно набранное очко и сокращал все зоны, поэтому ему было бы сложно. Я думал, что Феликс больше подходит к ситуации, так как он более прямой и вертикальный футболист.

Я наблюдаю за всем с боковой линии, и меня действительно поразило то, как все на скамейке запасных отмечали голы. Тот же Дзаниоло мог бы сидеть здесь с безразличным отношением, но я чувствовал полную противоположность. Это означает, что он командный игрок, и в четверг или воскресенье у него будет возможность сыграть.

Я сказал вчера на пресс-конференции, что вся работа, которую мы проделали на этой неделе на тренировках, была выброшена в мусорное ведро из-за коронавируса у Кристанте, но это неправда… У меня было ощущение, что Мхитарян может сделать все, что он сделал сегодня вечером, с его техникой и опытом. Единственное, что он не сделал, так это не забил, но, на мой взгляд, он был лучшим игроком матча.

У нас было три полузащитника, которые удерживали мяч у себя, и они проделали большую работу, я очень доволен ими. Это один из тех дней, когда тренер идет домой и очень доволен собой, потому что все сработало!

Перед началом матча Шевченко подарил мне бутылку красного вина, которое является традиционным подарком в английском футболе для домашнего тренера. Я также побеседовал с его помощником, Мауро Тассотти. Я рад за себя, разочарован за него, однажды эти роли поменяются, и ему будет жаль меня, а я — буду рада за него.

Самое замечательное в том, что он влюблен в этот вид спорта и в роль тренера. Вы должны быть безумны, чтобы выполнять эту работу, а он без ума от футбола", — подытожил португальский наставник.

В следующем туре римская Рома сыграет гостевой матч против Удинезе.