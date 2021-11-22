Италия

Подборка мнений итальянских СМИ от крупных газет до местных сайтов

Нельзя сказать, что дебют Андрея Шевченко вызвал заметный ажиотаж в крупных итальянских СМИ. Если для украинского болельщика это главное событие дня, то в мире Кальчо на переднем плане был суперматч Интера и Наполи, игравшийся как раз перед встречей Дженоа и Ромы. Более того, даже здесь внимание приковано к неожиданному герою – Феликсу Афена-Гьяну, первому игроку 2003 года рождения, забившему в Серии А. Что касается самих генуэзцев, то все понимают, что у команды серьёзные проблемы, и не требуют от Шевченко чудес с первого же матча. Общая мысль – впереди много работы.

La Gazzetta dello Sport

"Гадзетта" посвятила матчу один разворот. "La Roma adesso è Felix", – гласит заголовок. Здесь игра слов: имя Феликс созвучно слову felice – "счастливый". Теперь Рома счастлива, что у неё появился новый бомбардир. "Этот гол я посвящаю своей маме, которая сейчас живёт в Гане", – цитата Афена-Гьяна.

Текст начинается с исторической параллели: "19 января 2003 года, когда Андрей Шевченко в составе Милана обыгрывал Пьяченцу на Сан-Сиро со счётом 2:1 благодаря голам Пирло и Ривалдо, в городе Суньями, что в Гане, родился Феликс Афена-Гьян. Вчера на Марасси этот 18-летний парень явил нечто особенное… Его дубль позволил слабой Роме обыграть Дженоа, испортив дебют Шевченко на скамейке россоблу. Шеве, однако, почти удалось нейтрализовать Моуриньо, компенсировав огромную разницу в тренерском опыте".

Украинского тренера хвалят за то, что большую часть матча Дженоа удерживала соперника подальше от своих ворот, благодаря чему Рома нечасто попадала в створ, пока Моуриньо, наконец, не выпустил "джокера". "Шевченко только начал свою работу, ему, соответственно, требуются время и спокойствие. Держим в голове, что с января команде обещано усиление. Дженоа с трудом била по воротам, отбирала мяч слишком глубоко и тратила много времени, чтобы выйти в последнюю треть поля. Вчера Шева поставил Экубана с Пандевым, чтобы растянуть оборону "джаллоросси" и позволить Стураро и Ровелле врываться в свободные зоны, но эта хорошая идея не была конкретизирована. Конечно, на игру влияли потери, но впереди ещё масса работы. Наверняка можно сказать, что игра, показанная вчера, выглядела убедительнее, чем под руководством Баллардини. Это хороший сигнал".

В подтверждение вышесказанному "Гадзетта" поставила Шевченко достаточно высокие 6 баллов: "Он дал идентичность команде, которая сейчас в чрезвычайной ситуации". Лучшим игроком в составе Дженоа признан центрхав Ровелла, у которого 7 баллов. Следом за ним – защитник Мазьелло с оценкой 6,5. Худший – Пандев с 5 баллами.

Corriere dello Sport

Издающийся в Риме "Коррьере" уделил матчу Ромы в два раза больше места, но упор, конечно, на успех "джаллоросси". "Осада генуэзских стен, мало опасных моментов и невероятный промах Шомуродова. В концовке Жозе разыграл карту молодого парня Феликса и взял куш".

Любопытно, что оценки игрокам Дженоа заметно отличаются. Баллы в среднем пониже – если "Гадзетта" словно жалела генуэзцев, то здесь борее суровый подход. Никаких "семёрок", лучший в команде – защитник Васкес (6,5), создавший единственную более-менее опасную атаку хозяев. Худший – левый латераль Камбьязо (5), который часто ошибался и не уследил за Афена-Гьяном.

Оценка действиям Шевченко аналогична – 6 баллов. "В критической ситуации он заменил лишь три фигуры, оставив систему Баллардини. Послание игрокам было сильным и ясным: все назад. Пожалуй, он не мог поступить иначе, учитывая ограниченный состав. Выпускал нападающих, желая исправить ситуацию после гола, но было уже поздно".

Украинского тренера не особо критикуют, понимая ситуацию, в которой он оказался. "Пока Рома может надеяться на выход из кризиса, экс-форвард Милана получил тяжелейшее задание: воскресить команду, занимающую третье место с конца и у которой есть масса недостатков. […] Вчерашним вечером он дебютировал с составом, укороченным из-за травм. Дестро, Кришито, Кайседо, Максимович – тяжёлые потери. После яркого начала тренерской карьеры во главе сборной Украины Шевченко очутился на скамье клуба, и это не обещает стать лёгким занятием".

Генуэзская пресса

Если общеитальянские СМИ отвлекались на другие темы, то для местной прессы приоритетом был матч с участием Дженоа. В Италии даже общественно-политические газеты уделяют внимание футболу. Один из таких примеров – генуэзский выпуск газеты Repubblica. Здесь нет выставленных баллов игрокам с тренерами, зато больше переживаний за родную команду. "Шева: горький дебют", – гласит заголовок.

Текст полон фирменно итальянских эмоций и оригинальных фраз с отсылками, требующими понимания контекста (например, Дзангрилло был врачом Сильвио Берлускони, а Дженоа – старейший клуб Италии). "Скромная и рассудительная, покорная и твёрдая, как её наставник – увы, этого в итоге не хватило. Новая Дженоа Шевченко, Дзангрилло и фонда 777 сдалась Роме Моуриньо, пропустив два мяча в концовке от Феликса, талантливого и неуловимого 18-летнего африканца, которого Special One выпустил на четверть часа вместо часто ошибавшегося Шомуродова. К сожалению, это был победный ход. Вдвойне неприятное поражение, ведь оно отбросило Дженоа в зону вылета. Профессор Альберто Дзангрилло, новый президент – эксперт в реанимации госпиталя Сан-Раффаэле в Милане. Кто знает, вдруг эти 0:2 могут показаться ему судорогами старейшего пациента Италии, пока на бровке ему ассистировал Доктор Шева? Да, Грифон всё-таки жив: это подтвердила трибуна Норд, которая под английским дождём не затихала ни на миг. Это не был хороший матч, но хозяева, ограниченные многочисленными потерями, показали дух команды, которая может хотя бы надеяться на лучшее".

Напоследок заглянем на планету Дженоа. Именно так, "Pianeta Genoa 1893", называется сайт, посвящённый непосредственно "грифонам". Здесь уже масса новостей о прошедшей игре, цитаты самого Шевченко и футболистов команды (Стураро: "Шевченко требует иной концепции, мы должны понять это и приложить усилия"). Цитируют и Жозе Моуриньо, которому Шевченко подарил бутылку вина.

Своё мнение изложила редакция сайта. Здесь акцетируют внимание на глобальных проблемах клуба. "Тренировать Дженоа сегодня – это как участвовать в Формуле 1 за рулём Фиата 500. Ты можешь выжать из двигателя максимум, но при первой же полуошибке тебя с лёгкостью обойдут все остальные. […] Этой команде не хватает класса, вплоть до того, что она проигрывает из-за дубля игрока-дебютанта. "Грифоны" продержатся так до января с надеждой взять хотя бы 13-14 очков к завершению первого круга. Мы также обратим внимание на многочисленные травмы, которые, похоже, вызваны плохим качеством тренировочного поля, а не ошибками подготовки. Для города с фантастическим микроклиматом это неприемлемо, поскольку означает, что клуб недостаточно инвестировал в тренировочную базу. Нашему президенту Дзангрилло предстоит много, много работы".