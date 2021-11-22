Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 13 тура итальянской Серии А Верона в домашних стенах переиграла Эмполи (2:1).

Верона с первых минут взяла игру под свой контроль. В первом тайме команда пристреливалась к воротам Викарио, но забить не удавалось.

В начале второго тайма хозяева выли вперед. Лазович отдал на Барака, а тот переиграл кипера гостей. Но гости неожиданно, играя преимущественно без мяча, счет сравняли. Романьоли подкараулил мяч в штрафной и переправил его в пустые ворота.

В конце встречи отличный шанс имел Джованни Симеоне, но с выгодной позиции он пробил выше ворот. Но удача в самой концовке поединка улыбнулась хозяевам. На 90+1 минут отличился Тамез.

Верона — Эмполи 2:1

Голы: Барак, 49, Тамез, 90+1 — Романьоли, 67

Верона: Монтипо, Фараони, Чеккерини, Гюнтер, Давидович, Казале (Лазович, 46), Велозу, Тамез, Барак, Капрари, Симеоне.

Эмполи: Викарио, Фьямоцци, Романьоли, Луперто, Маркицца, Штулац (Бандинелли, 75), Хендерсон (Риччи, 57), Хаас (Асллани, 75), Манкузо (Байрами, 57), Ди Франческо (Исмаили, 84), Пинамонти.

Предупреждения: Симеоне, Луперто, Ди Франческо.