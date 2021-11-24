Италия

Журналист издания The Guardian Дональд Макрей отправился в Милан, чтобы в личной беседе со шведским нападающим узнать о секрете его долголетия и планах на будущее.

"Мне нелегко. Каждый день я просыпаюсь с болью по всему телу", – рассказывает Златан Ибрагимович в один прекрасный день в Миланелло. Могучий швед гримасничает, а затем устремляет на меня свой типичный пристальный взгляд на знаменитой тренировочной базе Милана. Вот что значит – выступать на топ-уровне в возрасте 40 лет.

Ибрагимович продолжает вдохновлять молодых игроков Милана и играть в футбол на высшем уровне, провоцируя скандалы и вызывая восхищение своими действиями. Он знает, что все мы умрем, или уйдем на пенсию, но продолжает свою мантру:

"Этим утром у меня болело все тело, но пока у меня есть цели, пока я получаю адреналин, я буду продолжать. Я знаю, что занимаюсь хорошим делом. Я должен продолжать работать, чтобы оставаться на топ-уровне.

Я буду продолжать, насколько у меня хватит сил. Я не хочу остановиться, а потом через несколько лет сожалеть и в беседе с вами говорить: "Я мог продолжать, потому что у меня было столько сил". Лучше полностью исчерпать себя и сказать, что больше не могу. Но пока я могу и буду продолжать".

В субботнем выездном матче против Фиорентины Ибрагимович оформил дубль и помог забить третий гол. Но Милан уступил со счетом 3:4 и продолжает идти на втором месте в турнирной таблице, уступая Наполи по разнице забитых голов.

Он перешел в Милан во второй раз в декабре 2019-го. После серьезной травмы колена, которая вынудила его уйти из Манчестер Юнайтед в 2018-м, он провел два года в Лос-Анджелес Гэлакси. Обычно титулованные европейские футболисты заканчивают на этом свои выступления. Но Ибрагимович не такой, и он вернулся в Милан с новой целью. Он хотел преобразить самую молодую команду в Серии А и привить свой бойцовских дух игрокам, которые его боготворят.

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Он продолжает жечь огнем, что он подтвердил неделю назад, когда врезался в испанца Сезара Аспиликуэту в заключительном матче сборной Швеции в отборе на чемпионат мира. Ибрагимович продолжает яростно следовать своим убеждениям. Прежде чем перейти к обсуждению этого спорного момента, возрастной индивидуалист делится своим мировоззрением.

"Дело не в контрактах и не в известности. Мне это не нужно. Единственное, что заставляет меня продолжать, это адреналин, потому что каждое утро я испытываю боль. Новые поклонники тебя не вылечат. Деньги тебя не вылечат. Всеобщее внимание тебя не вылечит. А адреналин тебя вылечит.

Страдать для меня не проблема. Для меня – страдания как завтрак. Но многие не понимают, что такое страдание, потому что новому поколению со всеми этими соцсетями практически ничего не нужно делать, чтобы завоевать доверие. Предыдущему поколению приходилось трудиться, чтобы добиться малого. Я очень горжусь тем, что принадлежу к старому поколению".

В Лиге чемпионов в одной группе с Ливерпулем, Атлетико и Порту Милан страдает. Но у них самая молодая команда в главном клубном турнире Европы. "Даже со мной, – говорит Ибрагимович. – Это невероятно. Они делают меня молодым. Это как в истории Бенджамина Баттона. После шести месяцев здесь у вас вновь потемнеют волосы, поверьте".

Ибрагимович указывает на мои седые волосы и смеется, но затем вновь становится серьезным. "Я очень горжусь, потому что вижу, как эти молодые игроки берут на себя все большую ответственность и меняются психологически. В этом состоит сейчас мое счастье. В этом – мой адреналин. Я бегаю наравне с ними.

Я этим занимаюсь уже на протяжении 20 лет. Люди думают: "Нет, Ибрагимович, тебе нужно остановиться. Но мой характер говорит другое. Я продолжаю, потому что молодые игроки смотрят на меня и думают: "После всех своих достижений он продолжает работать. Я должен работать, потому что он уже всего добился". Это не манипуляция с моей стороны, а скорее хороший пример.

Я не собака, которая лает и ничего не делает. Совсем наоборот. Когда я в первый раз выступал здесь, мы были суперзвездами. Сейчас у нас много талантов, самая молодая команда в Европе, но мы все равно находимся на вершине. Сейчас у нас другой проект, который приносит больше удовольствия. Когда вы суперзвезды, это ожидаемо, а сейчас от нас никто ничего не ожидает".

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У возрастного Ибрагимовича есть пример Паоло Мальдини, против которого он выступал и который олицетворял собой защиту Милана с 1984-го по 2009 год, завершив карьеру в возрасте 41 года. Мальдини был одним из великих игроков Милана с продолжительными карьерами, а теперь его 20-летний сын Даниэль играет вместе с Ибрагимовичем. Похожи ли отец и сын?

"Один из них Мистер Красавчик. Другой – убьет тебя, если захочет. Я рад, что они не похожи, потому что сыну непросто, когда его сравнивают с отцом, особенно у которого такая успешная карьера. Мы стараемся помогать его сыну. Он – большой талант, но я ему говорю: "Просто играй в свой футбол, борись, тогда сможешь стать собой". Я доволен. Я играл против отца, теперь играю с сыном. Возможно, у Даниэля тоже будет сын…"

Я говорю, можно попробовать играть до тех пор, пока на Миланелло не появится новый Мальдини. Тогда бы сказка Златана была дописана. "Это уже сказка", – говорит Ибрагимович с ухмылкой и берет мой блокнот. Он изучает мои 48 вопросов, которые я написал на трех страницах. "Вы с собой целую книгу привезли. Мое время стоит очень дорого. Но вы серьезно относитесь к своей работе, нам еще о многом нужно поговорить".

Я спрашиваю Ибрагимовича о его тяжелом прошлом в Швеции, когда он был "панком из Русенгорда", иммигрантского района в Мальме, и вырос в семье боснийского сторожа и хорватской уборщицы. "Не буду говорить, что я крутой, потому что вырос в гетто, и что вам должно быть стыдно по этому поводу. Ты пытаешься выжать максимум, все зависит от тебя.

Жизнь состоит с взлетов и падений. Если бы все было идеально, нам не было бы о чем разговаривать. Мы совершаем ошибки, никто не идеален. В соцсетях ты выкладываешь фотографию с 20 фильтрами и выглядишь идеально. Но когда я вижу тебя в реальности, ты не идеален. Ты выглядишь нормально, как и все остальные. Люди притворяются, что они идеальны. Я говорю: "Я идеален, когда остаюсь собой". Это не означает, что я не ошибаюсь. Но я учусь на ошибках.

Недавно в матче за сборную я ударил Аспиликуэту. Я сделал это специально. Мне не стыдно говорить об этом, потому что он сделал глупость по отношению к моему игроку. Повел себя высокомерно. Это был глупый поступок с моей стороны, но я бы повторил его, чтобы он понял: "Нельзя, бл*дь, так поступать. У тебя не хватит яиц сделать то же самое мне. Но я тебе покажу, что будет, если бы ты захотел". Поэтому я это сделал".

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Швеция пропустила единственный гол на 86-й минуте, а Ибрагимович преподнес свой урок на последних минутах дополнительного времени. После подачи с углового он понесся на Аспиликуэту, ударил его плечом и завалил защитника на газон. Выглядело брутально.

Сказал ли Аспиликуэта ему что-то после матча? "Что он мог сказать? Он не скажет это мне, он скажет это моему футболисту, который ничего ему не сделает. Мой поступок не был хорошим, но я бы все равно так сделал еще раз. Таков я. Мне не стыдно говорить об этом".

Ибрагимович получил желтую карточку и пропустит первый матч Швеции в плей-офф в марте. "Дисквалификация не имеет значения. Важно, чтобы парень понял, что нельзя издеваться над другими. Нельзя нападать на собаку, которая не может ответить. Напади на кого-то, кто может тебе что-то сделать. Легко себя так вести с парнями из моей команды, которым по 20 лет и которые слишком деликатные. Надеюсь, теперь он поймет".

Две очаровательных сотрудницы пресс-службы Милана, присутствующих на нашем интервью, начинают что-то быстро записывать, но Ибрагимовичу все равно. "Я не боюсь это сказать, – подчеркивает он. – Это был глупый поступок. Но я сделаю так и в следующий раз. Сто процентов".

Верен ли он себе? "Абсолютно. Вот что для меня означает – быть идеальным. Оставаться собой – для меня идеально. Мне не нужны фильтры, и я не беспокоюсь о ваших вопросах".

Два его сезона в Манчестер Юнайтед вышли частично успешными. Ибрагимович рассказывает: "У меня было прекрасное время в Англии. Манчестер Юнайтед – невероятный клуб, мы выиграли несколько трофеев".

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Учитывая продолжающиеся трудности в Юнайтед, который остается заложником успехов Фергюсона, Ибрагимович говорит: "Они слишком много думают о прошлом. Когда я пришел, то сказал: "Я здесь, чтобы думать о настоящем и писать свою историю". Если слишком много думать об этом, то попадаешь в ловушку. Нужно думать о настоящем или пойти в больницу и прочистить голову".

Нынешняя Премьер-лига похожа на вызывающую привычку мыльную оперу, но не переоценили ли ее? "Технические качества переоценивают. Но у АПЛ есть свои преимущества – скорость, ритм. Можно быть лучшим игроком в мире, но, если ты не можешь справиться с такими скоростями, у тебя ничего не получится.

В Испании, Франции, Италии с техникой дела обстоят получше. Поэтому в АПЛ так много легионеров. Они привносят технический аспект".

Я уже брал интервью у Ибрагимовича в октябре 2014-го, когда он отмечал свой 33-й день рождения. Мы встретились в Париже, он выступал в ПСЖ, а его сыновья Макс и Винсент спели ему песню. "Сейчас им 13 и 15 лет, – говорит он почти с тоской. – Время летит".

Ему впервые пришлось разлучиться с семьей, потому что они с женой хотят, чтобы сыновья сосредоточились на учебе в шведской школе. "Нам нелегко, но жена хорошо заботится о детях. У нас все получается. В свободное время мы встречаемся и очень счастливы".

В марте 2020-го, спустя шесть недель после его возвращения в Милан, вся Ломбардия была охвачена пандемией коронавируса. Ибрагимович помнит, как жуткую тишину нарушал лишь вой сирен скорой помощи. Он пожертвовал 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом, участвовал в информационной кампании и агитировал за ношение масок. Но как он чувствовал себя без семьи, когда началась пандемия? "Мне было одиноко. Все было очень строго, нельзя было путешествовать. Было странно, потому что в такие моменты остаешься со своей семьей, а я не мог. Но затем они открыли границы, я отправился домой и два месяца провел с семьей".

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Вирус остается, а он продолжает попадать в скандальные ситуации. Я дважды общался с Леброном Джеймсом и говорю Ибрагимовичу о том, что сожалею об их ссоре. У них много общего, но Ибрагимович раскритиковал звезду НБА за политические высказывания. Мне кажется, что Джеймс является одним из самых важных спортсменов в Америке, потому что он готов противостоять расовой несправедливости и жестокости.

"Спорт объединяет людей. Политика людей разъединяет", – говорит Ибрагимович. Он внимательно слушает, когда я объясняю, что вырос в Южной Африке, и спортивный бойкот против апартеида в 70-х помог мне понять, как расизм негативно влияет на общество. "Если говорить о расизме, это совсем другое. Это то, с чем я не готов мириться. Но я не занимаюсь политикой. Если бы захотел, то уже был бы президентом".

Жаль, что он не может открыто поговорить с Джеймсом. "Я не знаком с ним лично. Я не сужу о нем. То, как он выступает против расистов, правильно, потому что, когда 50 тысяч называют тебя *баным цыганом, это то же самое. Это тоже расизм. Но я не занимаюсь политикой. Я занимаюсь спортом. Так можно нести любовь".

Мы остаемся при своих мнениях. Он улыбается, когда я спрашиваю у него, боится ли он будущего без футбола. "Если я буду думать о будущем, то не смогу фокусироваться на настоящем. Все происходит в настоящем. Carpe diem".

Мы жмем руки, говорим несколько теплых слов на прощание, и великий старый воин скрывается в осенних лучах солнца. Он поднимает напоследок руку и возвращается к работе, потому что для Златана Ибрагимовича еще ничего не закончилось.

The Guardian, перевод: Сергей Сакара, football.ua