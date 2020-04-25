Five O'Clock

Бывший защитник лондонского клуба в интервью The Athletic рассказал об атмосфере в чемпионской команде "канониров" и о том, какое влияние на них всех оказал французский тренер.

По прошествии лет Лорен едва сдерживает смех, вспоминая о самом яростном эпизоде в своей карьере. Нет, это не скандальное эпизод с Рудом ван Нистелроем на Олд Траффорд, за который он получил четырехматчевую дисквалификацию и штраф в размере 40 тысяч фунтов. На самом деле его гнев был направлен на одноклубника Тьерри Анри, когда он пытался разобраться с ним раздевалке за неуважение.

Как игрок Лорен сочетал в себе интересные качества. Он был активным, жестким защитником, но исключительно вальяжным и расслабленным в группе. Он был уверенным в своих способностях, но всегда скромным и готовым учиться.

Одноклубники любили его за все эти качества. Но однажды во время выездной встречи с Депортиво в Лиге чемпионов он удивил всех. В первом тайме Анри ожидал от правого защитника короткий пас, а Лорен вместо этого сделал длинный перевод, который оказался неудачным. Анри отреагировал привычным жестом, посмотрев Лорену в глаза и разочарованно подняв руки. Лорена это вывело из себя.

"Я спросил себя: "Зачем он это сделал?" Прямой эфир, Лига чемпионов, Испания, все мои родные и друзья смотрят, как он поднимает руки, – вспоминает Лорен. – Я подумал, что этот парень не знает меня. Я – очень тихий и скромный, но если нажать не на ту кнопку, то я готов встретиться лицом к лицу с кем угодно. Я просто взбесился".

Он дождался, когда сможет отквитаться вдали от публики.

"Я дождался, когда все зайдут в раздевалку, а когда пришел Тьерри, я взял бутылку и бросил ее так, что она разбила зеркало. Я чуть не разнес раздевалку. Я хотел двинуть ему, но без Тьерри мы, конечно, не выиграли бы.

Вик Акерс, экипировщик, хотел успокоить Лорена, но лишь услышал в свой адрес кучу ругательств на испанском.

"Я кричал на всех, чтобы они заткнулись, – вспоминает Лорен. – Было тихо, как на кладбище. Все были удивлены. "Почему этот парень так обращается с Тьерри Анри?" Мы все были амбициозными игроками".

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Лорен любит пересказывать эту анекдотическую историю, которую сопровождает смешком в самом безумном моменте. Но есть в этой истории еще один мотив. Бывший защитник Арсенала – последний из команды "непобедимых", который пошел на тренерские курсы для получения лицензии УЕФА, что заставило его задуматься о динамике внутри команды и влиянии тренера на подопечных.

Команда Арсенала, частью которой он являлся, была полна сильных личностей, и Лорен с восхищением вспоминает о методе, который использовал в работе Арсен Венгер. Грань может быть очень тонкой. Никто не хочет анархии, но было мало успешных команд, в раздевалке которой не присутствовала напряженная атмосфера.

"Венгер знал, как контролировать игроков с разными характерами и менталитетами, не теряя раздевалку, – объясняет Лорен. – Все было очень, очень разумно. Он мог контролировать всех больших звезд. Он разбирался в футболе. Он давал тебе то, что нужно в этот определенный момент. Тренер должен знать, что и когда нужно сделать, когда выступить с речью, чтобы игроки сражались за одну цель".

"Венгер очень хорошо выражал свои идеи, убеждал тебя выполнять те или иные действия. Мы все переняли что-то от Венгера – Деннис [Бергкамп], Тьерри, Патрик [Виейра] – потому что работа с ним была мастерклассом во всем, в психологии, в тактических ситуациях, какое положение тела принять, чтобы выиграть мяч, в какой момент нужно передать мяч".

Так много игроков из команды "непобедимых" сейчас работают тренерами или работали или хотят работать. Это список очень внушительный: Йенс Леманн входил в тренерский штаб Арсенала, Коло Туре добивается успеха в Лестере, Сол Кемпбелл работает в Саутенд Юнайдет, Эшли Коул делает первые шаги в тренерской карьере, Виейра тренирует Ниццу во французской Лиге 1, Фредди Люнгберг временно руководил Арсеналом в этом сезоне и продолжает работать в клубе, Бергкамп был ассистентом в Аяксе, Анри сейчас руководит Монреаль Импакт в МЛС.

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Почему из той команды вышло так много тренеров, хотя все из них заработали достаточно во время карьеры, чтобы уйти из игры?

"Потому что у нас был лучший наставник, который мог быть у нашего поколения, – говорит Лорен. – Меня спрашивают, как можно справляться с группой из 20 амбициозных игроков? Мы все сражались. Дело было не только в мастерстве".

Тот внутренний драйв, который был присущ команде, не ослабевает со временем.

Арсенал, кстати, проиграл Депортиво тот матч. Но в том сезоне они выиграли АПЛ и Кубок Англии.

Из-за коронавируса наступила естественная пауза и переход на онлайн-обучение у группы, которая работает над получением лицензии УЕФА через Испанскую футбольную федерацию. Стоит заметить, что это очень амбициозная группа людей с первоклассными идеями о футболе. Среди бывших игроков вместе с Лореном обучение проходят Фернандо Торрес, Рафаэль Маркес, Карлос Куэллар и Альваро Арбелоа.

"Это прекрасный опыт, – говорит Лорен. – Ты знакомишься с различными мыслительными процессами и разным пониманием игры". Переход на электронное обучение повлек за собой определенные сложности. Они создали группу в WhatsApp, в которой все выражают недовольство из-за трудностей с овладением новыми технологиями. Лорен недавно узнал, как пользоваться Microsoft Excel для проекта и очень гордится, что смог так быстро справиться с чем-то новым. "Мы должны привыкать к новым системам, чтобы иметь возможность проводить уроки. Нам нужно быстро учиться!"

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Бывший форвард Ливерпуля и Челси Торрес произвел на него большое впечатление. "Видно, что он имеет очень четкое представление, – говорит Лорен. – Он хочет играть с хорошими переходами, выигрывать мяч и быстро идти вперед. Он знает, что он хочет делать. В нем чувствуется это понимание игры. Он произвел на меня одно из наибольших впечатлений. Он знает, что он делает каждый день".

Пока Лорен питает амбиции о применении своего мастерства в суровом мире большого футбола, главным мотивирующих фактором для него является просто получение знаний. Он комментирует матчи Ла Лиги и хочет мысленно почувствовать себя на месте тренера, чтобы лучше понимать их и объяснять их решения телезрителям. "Когда я делюсь своими комментариями, я делаю это с точки зрения игрока, но я хотел бы понять, как игру видит тренер, – говорит он. – Для этого нужны знания".

Лорен решил пройти тренерские курсы спустя 10 лет после окончания карьеры. Этот перерыв говорит многое о нем и о том, чем он живет. Прежде всего, когда он завершил выступления, для него не было проблемой решить, чем он хочет себя занять или как будет справляться с отсутствием привычного для футболиста образа жизни.

Свое объяснение Лорен начинает со слов о том, что, даже когда он был частью успешной команды, он старался не переусердствовать с празднованиями. В ночь, когда Арсенал отмечал завоеванный дубль в 2002 году, он веселился вместе со всеми, но инстинктивно не хотел становиться заносчивым или забывать о том, что необходимо для победы.

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"Мы праздновали вместе с одноклубниками и семьями. Я ушел с вечеринки и поехал домой, и на этом для меня все закончилось. Я не слишком радовался, потому что думал о следующем вызове. "Как я могу стать лучше? Как я могу больше помогать команде?" Я настолько профессионально относился к делу".

"Поэтому, когда я завершил карьеру, то первым делом подумал, что хочу радоваться жизни. Теперь я буду развлекаться с друзьями. Теперь я буду путешествовать, возить детей по миру. Каждый год я вместе с ними отправляюсь куда-то, чтобы показать, что есть другая жизнь, которая отличается от того, чему их учат в школе, и от того, что они видят вокруг себя".

Лорен рассказывает, каким откровением стало для детей посещение таких мест, как Занзибар, где они остановились в пустынной местности без проточной воды и всех удобств, к которым они так привыкли. "Я не поехал с ними на курорт. Там бы они не увидели ничего, кроме бассейна. Я взял детей туда, где они могли бы увидеть историю и образ жизни людей. "Посмотрите, ребята, как вам повезло. Вы должны учиться и бороться за свои права".

Лорен – человек с жесткими принципами, чему его в детстве научил отец, который был политическим беженцем из Экваториальной Гвинеи после государственного переворота. Семья переехала в Камерун, где Лорен родился, а спустя некоторое время перебралась в Севилью.

"В моем детстве отец всегда был во главе семьи. Он был очень культурным человеком. Он учился, читал много книг, был умным человеком. Он говорил, что взрослая жизнь будет сложнее. Он был прав".

"Но в детстве мне было все равно. Я просто хотел играть в футбол допоздна и как-то зарабатывать деньги. Юг Испании 35 лет назад не был той Андалусией, которую все знают сейчас. Людям с улицы приходилось выживать и искать способы заработать. Отец никогда не хотел, чтобы я играл в футбол. Он ему не нравился. Все мои братья поступили в университет, стали врачами или освоили другие уважаемые профессии. Когда я играл в футбол, он гордился, но не показывал этого. Он был старомодным человеком".

Лорен решил поступить в университет уже во взрослом возрасте. "Спустя три-четыре года после окончания карьеры и отдыха я поступил в Севильский университет, чтобы изучать бизнес-менеджмент. Я хотел занять свой мозг. Это была фантастика, лучшее, что со мной происходило за эти три года. Город, молодые люди, процесс обучения, предатели – все было невероятным. Я не хочу прекращать обучение. Университет дает тебе много знаний, которые можно применять в жизни.

Сейчас он учится на тренерскую лицензию, и новый опыт позволяет ему оценивать ситуацию более ясно. Оглядываясь на старый добрый Арсенал, он тщательно следит за тем, как команда преуспевала под руководством двух испанских тренеров.

Он понимает, что Арсенал хотел некоторых изменений после 22 лет работы Венгера, но это принесло свои сложности. "Возможно, они не хотели продолжать стиль Венгера, Им казалось, что им нужно что-то новое, – раздумывает он. – Но реорганизация требуют времени".

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"Такой вопрос: остался бы Унаи Эмери в клубе, если бы Арсенал выиграл Лигу Европы? Он бы тогда получил больше влияния в раздевалке, больше влияния в клубе и возможность подписывать определенных игроков. Но он не выиграл Лигу Европы и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов, поэтому они снова решили провести замену. Что касается подхода Эмери с широким использованием видео и других технологий, если команда не добивается успеха, то игрокам перестает нравиться тренер".

"Философия Артеты имеет больше параллелей с Венгером, чем у Эмери. Он пытается больше играть в пас, открываться в последней трети поля, создавать треугольники по всей площади, поэтому у него всегда возникают возможности. Мы должны предоставить время Артете, потому что у него имеются фантастические идеи и он научился лучшему от Пепа Гвардиолы".

Лорен считает, что работа тренера сейчас сложнее, чем когда-либо раньше. "Венгер говорил, что умные игроки находят решение на поле. Но сейчас, конечно, существует столько информации, а игроки стали мягче, потому что многое делают за них".

"Ты должен убедить игроков в своих идеях, но теперь все стали разбираться в футболе. Возьмите любого игрока – его адвокат разбирается в футболе, его агент разбирается в футболе, его медик или тренер разбирается в футболе, его бухгалтер разбирается в футболе, его уборщица разбирается в футболе… Вокруг каждого футболиста находится около десятка людей, и если ты не сможешь их убедить в своих принципах и они не будут тобой восхищаться, игрок тут же почует запах крови. Это как у больших кошек – если она учуяла твою кровь, она тебя сожрет".

Скромный и расслабленный Лорен знает из своего личного опыта знает, что работа даже с самыми тихими игроками может преподнести большие сюрпризы.

The Athletic, перевод: Сергей Сакара

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