Италия

Футболисты смогут принять участие в матче с Аталантой.

Два футболиста Ювентуса восстановились после повреждений и готовы принять участие в матче Серии А против Аталанты.

Речь идет о Джорджо Кьеллини и Федерико Бернардески, тогда как Маттиа Де Шильо по-прежнему остается в лазарете команды.

Что касается Бернардески, то хавбек сборной Италии восстановился гораздо раньше ожидаемого срока, так как имел проблемы с правой поясничной мышцей, сообщает Sky Italia.

Матч Ювентус — Аталанта состоится в субботу, 27 ноября в 19:00 по киевскому времени.

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