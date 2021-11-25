Италия

Шведский форвард не испытывает проблем со здоровьем.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович сможет принять участие в матче с Сассуоло в 14-м туре Серии А, сообщает издание Tuttosport.

Ибрагимович вышел на замену во втором тайме встречи с Атлетико (0:1), но к концу поединка прихрамывал. По информации источника, шведский форвард не получил серьезного повреждения и вместе с командой готовится к предстоящему поединку.

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В текущем сезоне 40-летний игрок провел 10 матчей в футболке "россонери", отличившись пятью голами и двумя ассистами.

Матч Милан – Сассуоло состоится на Сан-Сиро в воскресенье, 28 ноября, и начнется в 16:00 по киевскому времени.