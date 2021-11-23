Италия

Шведский форвард рассказал о мотивации продолжать выступления.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович рассказал о выступлениях в 40-летнем возрасте и о том, когда планирует завершить карьеру.

"Утром я просыпаюсь с болью по всему телу, но пока у меня есть цели, пока я получаю дозу адреналина, я буду продолжать. Я знаю, что занимаюсь хорошим делом. Я знаю, что мне нужно работать, чтобы оставаться на вершине.

Буду продолжать настолько долго, насколько смогу. Я не хочу остановиться, а через несколько лет сожалеть о том, что я поспешил", – рассказал Ибрагимович в интервью изданию The Guardian.

В текущем сезоне нападающий провел 9 поединков в футболке "россонери", отличившись пятью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович договорился о продлении контракта с Миланом.