Италия

Римляне начнут переговоры с французским хавбеком.

Рома начнет переговоры по новому контракту с полузащитником Жорданом Верету, сообщает портал Tuttomercato.

Римляне рассчитывают на Верету и готовы предложить ему новое соглашение. Действующий контракт французского хавбека с "волками" рассчитан до июня 2024 года.

"Мой агент беседует с клубом и директором, клуб знает, чего я хочу… Я хочу остаться", – рассказал 28-летний игрок.

В текущем сезоне Верету провел 17 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись четырьмя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома продлит контракт с защитником Джанлукой Манчини до 2026 года.