Лига конференций

Полузащитник Ромы поделился ожиданиями от матча против луганчан.

Римская Рома в пятом туре Лиги конференций УЕФА будет принимать луганскую Зарю на фоне отсутствия побед в двух спаренных противостояниях против норвежского Глимта.

Рома — Заря. Накануне

Накануне противостояния полузащитник "волков" Жордан Верету поделился информацией о состоянии своей команды.

"Все прекрасно понимают, насколько важной будет предстоящая игра. Мы играем в Лиге конференций только с одной целью — победить в ней. Поражение в игре против Зари будет означать для нас вылет, поэтому, можно сказать, что Рома будет принимать участие в своеобразном финале. Хотим победить.

Моя главная задача в этом клубе — добиться с ним серьезных успехов, благодаря чему затем завоевать место в сборной. Да, я приехал в Рим только ради того, чтобы привлекать внимание тренерского штаба национальной команды. Пока что, получается.

Мой агент и представители клуба постоянно находятся в контакте, поэтому я считаю, что контракт с Ромой будет продлен успешно. Я бы хотел играть тут как можно дольше.

Мне удалось хорошо начать чемпионат и на данный момент я просто выполняю все, что от меня требует главный тренер. Несколько предыдущих игр я был вынужден пропустить, но сейчас восстановился физически, поэтому чувствую себя намного лучше, чем месяц назад. Жаль, конечно, что не сумел сыграть против Торино на прошлых выходных, но сейчас в голове только матч против Зари.

Хотим сыграть отличный домашний матч, поэтому уверенно готовимся ко встрече против соперников", — подытожил французский футболист.

Напомним, что матч Рома — Заря состоится 25 ноября, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.