Италия

Футболист согласовал условия сотрудничества с миланским клубом.

Защитник Федерико Димарко может в ближайшее время продлить контракт с Интером, сообщает портал Calciomercato.

Димарко договорился о новом соглашении с Интером до июня 2026 года. Зарплата левого фулека по новому договору будет составлять 1,6 млн евро в год.

Действующий контракт Димарко с Интером рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 17 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что полузащитник Иван Перишич готов продлить контракт с Интером.