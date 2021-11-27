Италия

Наставник Милана рассказал о кадровой ситуации в клубе накануне матча Серии А.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал кадровую ситуацию в клубе накануне 14-го тура Серии А.

По словам наставника, основной голкипер команды сумел восстановиться раньше ожидаемого срока.

"Меньян в полном порядке и готов сыграть с первых минут. Мы рады, безусловно, ведь по прогнозам ему нужно было быть в лазарете еще около десяти дней. Что касается Томори, то ему необходимо еще несколько дней для полного восстановления. Скорее всего, он вернется в среду.

Завтра у нас есть возможность вернуться на победный путь в чемпионате. Во Флоренции мы допустили несколько ошибок, которые повлияли на результат, но не на общий уровень нашей игры. Сассуоло — качественный соперник, нам потребуется выступить не хуже, чем в Лиге чемпионов для победы", — приводит слова специалиста Sky Italia.

Напомним, поединок Милан — Сассуоло состоится в воскресение, 28 ноября.

Старт матча запланирован на 16:00 по киевскому времени.