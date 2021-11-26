Италия

По новому соглашению наставник "россонери" будет получать три миллиона евро в год.

Милан продлил контракт с главным тренером команды Стефано Пьоли. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере, а также это было показано на клубном канале "россонери".

Новое соглашение с 56-летним итальянским специалистом рассчитано до лета 2023 года.

По информации журналиста, новый контракт включает опцию продления на еще один сезон. По новому договору Стефано будет зарабатывать по три миллиона евро в год без учета бонусов.

🚨 OFFICIAL: Stefano Pioli extends his contract with Milan until June 2023 pic.twitter.com/L5NtO083zQ — Milan Eye (@MilanEye) November 26, 2021

После 13 туров Милан набрал 32 очка и делит первое место в Серии А с Наполи. В Лиге чемпионов "россонери" занимают третье место в группе В перед финальным туром группового этапа, имея одинаковое количество очков с Атлетико. Впереди идут Ливерпуль и Порту.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.