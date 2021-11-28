Италия

В клубе приняли решение сотрудничать со следствием.

Ранее, Football.ua сообщал информацию о том, что в отношении руководства туринского Ювентуса в лице президента Андреа Аньелли, вице-президента Павла Недведа и бывшего спортивного директора команды Фабио Паратичи локальной прокуратурой было открыто уголовное производство по факту отмывания денег на сумму 50 млн евро.

Резонансное событие для итальянского футбола стало одной из наиболее обсуждаемых тем на Апеннинском полуострове, поэтому "зебры" не имели возможности оказаться в стороне и не прокомментировать данный инцидент, что и сделал клуб посредством своего официального заявления.

"Футбольный клуб Ювентус подтверждает, что прокуратура Туринского суда начала расследование в отношении Компании и некоторых ее нынешних должностных лиц (Андреа Аньелли, Павла Недведа и Стефано Черрато) и бывших должностных лиц в отношении статьи "Доходы от прав на регистрацию игроков" финансовой отчетности по состоянию на июнь 2019, 2020 и 2021 годов, за правонарушения в соответствии со статьей 2622 Гражданского кодекса Италии ("Ложная отчетность компаний") и статья 8 Законодательного Постановления № 74/2000 ("Выставление счетов-фактур или других документов для несуществующих транзакций"), а также в отношении правонарушений в соответствии со статьями 5 ("Ответственность компании") и 25 ("Корпоративные правонарушения") Законодательного декрета №. 231/2001.

Следует отметить, что компания в настоящее время подлежит проверке со стороны CONSOB в соответствии с подпунктом c) пункта 1 статьи 115 Законодательного декрета No. 58/1998, также в отношении статьи "Доходы от прав на регистрацию игроков", относящемся к увеличению капитала, который был опубликован 24 ноября 2021 года, а также размещен в консолидированной финансовой отчетности за этот год.

Компания сотрудничает со следователями и CONSOB и надеется, что сможет прояснить любой аспект, представляющий интерес для прокуратуры, поскольку, по ее мнению, действовала в соответствии с законами и нормативными актами, регулирующими подготовку финансовой отчетности, в соответствии с принципами бухгалтерского учета и в соответствии с международной практикой в ​​футбольной индустрии и рыночными условиями.

В связи с увеличением капитала, решение о котором было принято на собрании акционеров 29 октября 2021, Компания настоящим подтверждает сроки, указанные в пресс-релизе от 22 ноября 2021, и, соответственно, период проведения предварительного слушаний относительно права приобретения и торговли такими правами начнется 29 ноября 2021 года", — гласит заявление клуба.

Таким образом, Ювентус подтвердил желание сотрудничать с представителями следственных органов.