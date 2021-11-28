Италия

Хорват договорился о новом соглашении с миланским клубом.

Интер близок к подписанию нового контракта с полузащитником Марцело Брозовичем, сообщает издание Tuttosport.

Брозович согласовал четырехлетний контракт с миланским клубом и должен оформить его официально в ближайшее время. Ожидается, что зарплата хорватского хавбека с учетом бонусов будет составлять около 6 млн евро.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 18 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Интер договорился о новом контракте с защитником Федерико Димарко.