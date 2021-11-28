Италия

Наставник Милана прокомментировал поражение своей команды в матче Серии А.

Милан в 14-м туре чемпионата Италии ничего не сумел противопоставить Сассуоло, потерпев второе поражение в сезоне (1:3).

Главный тренер "россонери" Стефано Пьоли прокомментировал исход поединка, сделав акцент на неправильных решениях своих атакующих футболистов.

"Я не увидел в этом матче нерешительность. Я бы сказал, что мы принимали неправильные решения. У Милана было много полумоментов, но мы не сумели их реализовать. Команда слишком легко теряла мяч и не должна была пропускать такой гол, как третий.

Мы очень сильно начали сезоне, но затем немного сбавили. Я знаю, над чем нужно работать и как вернуться на победную тропу", — приводит слова специалиста Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Милан — Сассуоло.