Наставник Милана прокомментировал поражение своей команды в матче Серии А.
стефано пьоли, getty images
28 ноября 2021, 19:46
Милан в 14-м туре чемпионата Италии ничего не сумел противопоставить Сассуоло, потерпев второе поражение в сезоне (1:3).
Главный тренер "россонери" Стефано Пьоли прокомментировал исход поединка, сделав акцент на неправильных решениях своих атакующих футболистов.
"Я не увидел в этом матче нерешительность. Я бы сказал, что мы принимали неправильные решения. У Милана было много полумоментов, но мы не сумели их реализовать. Команда слишком легко теряла мяч и не должна была пропускать такой гол, как третий.
Мы очень сильно начали сезоне, но затем немного сбавили. Я знаю, над чем нужно работать и как вернуться на победную тропу", — приводит слова специалиста Football Italia.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Милан — Сассуоло.