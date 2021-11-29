Италия

Наставник Ювентуса прокомментировал предстоящую игру Серии А.

Туринский Ювентус переживает не лучшие времена — после 14-ти туров "бьянконери" занимают седьмое место в турнирной таблице итальянского чемпионата, отставая от первого места на 14 очков.

Главный тренер "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри поделился мыслями накануне очередного матча итальянского первенства против Салернитаны.

"Матч очень важно с точки зрения психологии. Две неудачи подряд болельщики нам не простят. Нужно сделать больше, чем обычно — наши усилия не приносят успеха, необходимо их увеличить.

Сейчас нам нужен порядок, спокойствие и сосредоточенность. Сейчас мы отстаем от первого места на невероятное количество очков — это вызывает смех сквозь слезы. Команду штормит, но из этого нужно выходить, а не бороться с этим. Не нужно бороться с ветряными мельницами", — приводит слова наставника Sky Italia.

Матч Салернитана — Ювентус состоится в среду, 1 декабря в 21:45 по киевскому времени.