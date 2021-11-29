Италия

Экс-вратарь туринцев не считает трагедией последние неудачи клуба.

Бывший вратарь туринского Ювентуса, ныне защищающий цвета Пармы Джанлуиджи Буффон прокомментировал последние неудачи своего бывшего клуба.

Легендарный голкипер считает, что это закономерная тенденция, когда после успеха следует череда неудач.

"Тенденция к спаду результатов была очевидна. Любой цикл имеет свойство заканчиваться, в том числе и победный. Немыслимо, чтобы Ювентус был на вершине вечно, как последние 10 лет. Главное, что Аллегри знает как решить эту проблему.

Раньше у нас были такие игроки как Бардзальи, Хедира, Тевес.. Нужно быть лидером внутри, чтобы повести за собой команду. Сейчас таким футболистом может стать Кьеза. Наши футболисты не уступают исполнителям Наполи, Интера или Милана. Важно сделать из них настоящих лидеров, отличную команду. Думаю, тренер знает рецепт этого симбиоза", — приводит слова наставника Sky Italia.

Ранее последние неудачи команды прокомментировал главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри.