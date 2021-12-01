Италия

Главный тренер туринцев — о матче против Салернитаны.

Главный тренер Ювентуса Максимиллиано Аллегри поделился эмоциями после поединка Серии А против Салернитаны (2:0).

"Я думаю, что ребята показали сегодня хорошую игру. Против Салернитаны на глазах у их болельщиков было нелегко, и во втором тайме мы пошли на небольшой риск с прострелами в штрафную.

Это было нелегкое время, мы проиграли« Аталанте и могли бы забить больше голов в этот вечер. Я сказал, что Ювентус так много дал нам, и пришло время почувствовать ответственность и вернуть долг этому клубу. Нам нужно сосредоточиться, потому что в этом сезоне мы слишком много раз проигрывали против небольших клубов.

На данный момент мы отстаем в лиге, потому что слишком много раз теряли очки. У этих игроков есть талант, но давайте не будем забывать, что только с опытом, совершая ошибки и извлекая уроки из них, понимая, когда пора атаковать или защищаться, они развиваются.

Естественно, нас ждут взлеты и падения. Я все еще узнаю игроков, они узнают меня, и мы играем каждые три дня. Мы достигли первой цели, выйдя в Лигу чемпионов, теперь у нас должно быть немного больше времени для тренировок", — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Серии А между Ювентусом и Салернитаной.