Миланский клуб заинтересован в немецком центрбеке.
Маттиас Гинтер, Getty Images
01 декабря 2021, 10:23
Защитник гладбахской Боруссии Маттиас Гинтер может стать игроком Интера следующим летом.
Как сообщает журналист Николо Скира, Интер уже начал переговоры с центрбеком, который должен стать свободным агентом. Миланский клуб предложил немецкому футболисту четырехлетний контракт.
В подписании 27-летнего игрока также заинтересованы Ювентус и Бавария.
В текущем сезоне Гинтер провел 13 поединков в футболке "жеребцов".
Ранее сообщалось, что Интер договорился о новом контракте с защитником Федерико Димарко.