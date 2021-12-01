Италия

Миланский клуб заинтересован в немецком центрбеке.

Защитник гладбахской Боруссии Маттиас Гинтер может стать игроком Интера следующим летом.

Как сообщает журналист Николо Скира, Интер уже начал переговоры с центрбеком, который должен стать свободным агентом. Миланский клуб предложил немецкому футболисту четырехлетний контракт.

В подписании 27-летнего игрока также заинтересованы Ювентус и Бавария.

В текущем сезоне Гинтер провел 13 поединков в футболке "жеребцов".

Ранее сообщалось, что Интер договорился о новом контракте с защитником Федерико Димарко.