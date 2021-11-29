Украина

"Горняки" хотят получить за бразильского игрока около 25 млн евро.

Защитник донецкого Шахтера Додо может продолжить свою карьеру в итальянском чемпионате. Об этом сообщает InterLive.

По информации источника, миланский клуб активно ищет защитника на правую сторону обороны, так как пришедший голландец Дензел Думфрис не оправдывает ожиданий перед главным тренером "нерадзурри" Симоне Индзаги.

Одним из возможных кандидатов на замену Думфриса считается 23-летний бразилец Додо, однако перед Интером будет стоять сложная задача в сумме трансфера — "горняки" намерены выручить за футболиста около 25 млн евро.

В нынешнем сезоне Додо провел 23 поединка, в которых отметился четырьмя ассистами.

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