Италия

Защитник Ювентуса прокомментировал победу над Салернитаной.

В рамках 15-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус в гостевом поединке против Салернитаны сумел одержать уверенную победу над абсолютным аутсайдером текущего розыгрыша (2:0), продолжив тем самым погоню за местом в еврокубковой зоне.

Салернитана — Ювентус 0:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, защитник "зебр" Джорджо Кьеллини поделился своими впечатлениями от игры команды в данном поединке.

"Игроки Ювентуса должны ощущать чувство ответственности за результат, поэтому любые ошибки сейчас исключены. Мы должны к каждой игре подходить с умом, осознанностью и концентрацией на результате.

В матче против Салернитаны нам также пришлось подолгу ожидать своих возможностей, но иначе мы не могли бы сыграть. Теперь, будем думать о воскресном поединке против Дженоа.

Есть много моментов, которые обеспечил нам в нашей карьере Ювентус, поэтому пришло время отдавать должное этому клубу. Для этого мы должны оставаться едиными и стараться выходить из ситуации с положительным балансом.

Матч получился достаточно хорошим, даже несмотря на то, что мы должны были закрывать его намного раньше. У нас у каждого есть свои маленькие цели на этот сезон, но если речь идет о клубе, то мы должны объединить усилия ради общего блага.

Сейчас главная задача — показать достойный футбол перед Рождеством. Мы сделаем все возможное, чтобы набрать как можно больше очков", — подытожил футболист.

В следующем туре туринский Ювентус сыграет домашний поединок против генуэзского Дженоа, который возглавляет Андрей Шевченко.