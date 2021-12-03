Италия

Наставник Удинезе прокомментировал результат матча Серии А.

В матче 15-го тура чемпионата Италии Удинезе не удержал победу над Лацио, сыграв результативную ничью с подопечными Сарри (4:4).

Главный тренер Удинезе Лука Готти прокомментировал исход поединка, высокий прессинг со стороны хозяев поля.

"Эта игра была как американские горки. Как ни парадоксально, но соперник стал максимально опасным именно при счете 3:1 в нашу пользу. Красные карточки все были по делу, безумный матч.

Во время игры у меня не было ощущения, что Лацио вернется в игру. Затем они включили контрпрессинг — у них как раз два нападающий, которые делают это мастерски. Абсолютно аномальный поединок, в котором вратари лишь по разу спасли свои ворота.

У нас есть перспектива улучшить игру, мы начинаем прогрессировать, но важно поработать над обороной и физической составляющей. Команда должна быть готова играть весь матч на одном уровне", — приводит слова итальянца Football Italia.

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