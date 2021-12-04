Италия

Римляне находятся в поисках вариантов усиления полузащиты.

Полузащитник Баварии Марк Рока попал в сферу интересов Ромы, сообщает издание Corriere dello Sport.

Испанский хавбек не имеет регулярной игровой практики в Баварии и хочет сменить клуб. Римляне планируют воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать 25-летнего игрока в январе.

Действующий контракт Роки с Баварией рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне полузащитник провел лишь один поединок в футболке "красных".

Ранее сообщалось, что Рома также заинтересована в подписании нападающего Барселоны Мемфиса Депая.