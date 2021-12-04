В шестнадцатом туре итальянской Серии А Аталанта пожаловала в гости к Наполи.
Первого гола зрителям долго ждать не пришлось. Украинец Руслан Малиновский получил пас от Дувана Сапаты, после чего из-за пределов штрафной прошил Давида Оспину.
Гости были близки к тому, чтобы уйти на перерыв, ведя в счете, но за пять минут до конца первого тайма Петр Зелинский сравнял счет. Начало второго тайма и вовсе обернулось для "богини" кошмаром, ведь уже через две минуты после начала матча Дрис Мертенс воспользовался ошибкой Мериха Демирала и вывел Наполи вперед.
Однако подопечные Джанпьеро Гасперини не сбавили оборотов и в течение пяти минут в середине второго тайма не только вернулись в игру, но и снова повели в счете.
Стоит отметить, что после третьего гола наставник бергамасков решил снять с игры Руслана Малиновского, выпустив вместо него Марко Пашалича. Но ни это, ни любое другое событие, произошедшее в последние 20 минут тайма, не повлияли на результат игры, и гостям удалось одержать победу.
Наполи 2-3 Аталанта
Голы: Зьелински, 40, Мертенс 47, — Малиновский, 7, Демираль, 66, Фройлер 71,
Наполи: Оспина - Ди Лоренцо, Жуан Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, - Элмас, Лоботка (Демме,56), Зелински - Лосано (Петанья, 67), Мертенс (Унас,67), Малькюи (Политано, 84).
Аталанта: Муссо - Демирал, Паломино, Толои - Дзаппакоста (Хатебур,46), Де Рун, Фройлер, Малиновский (Пашалич,73), Пессина (Иличич, 56), Мэле (Джимсити, 83) - Сапата (Муриэль, 82).
Предупреждения: Малиновский, Пашалич, Джимсити - Ррахмани, Малькюи.