В шестнадцатом туре итальянской Серии А Аталанта пожаловала в гости к Наполи.

Первого гола зрителям долго ждать не пришлось. Украинец Руслан Малиновский получил пас от Дувана Сапаты, после чего из-за пределов штрафной прошил Давида Оспину.

Гости были близки к тому, чтобы уйти на перерыв, ведя в счете, но за пять минут до конца первого тайма Петр Зелинский сравнял счет. Начало второго тайма и вовсе обернулось для "богини" кошмаром, ведь уже через две минуты после начала матча Дрис Мертенс воспользовался ошибкой Мериха Демирала и вывел Наполи вперед.

Однако подопечные Джанпьеро Гасперини не сбавили оборотов и в течение пяти минут в середине второго тайма не только вернулись в игру, но и снова повели в счете.

Стоит отметить, что после третьего гола наставник бергамасков решил снять с игры Руслана Малиновского, выпустив вместо него Марко Пашалича. Но ни это, ни любое другое событие, произошедшее в последние 20 минут тайма, не повлияли на результат игры, и гостям удалось одержать победу.

Наполи 2-3 Аталанта