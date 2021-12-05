Италия

Наставник Ромы прокомментировал поражение от Интера.

В рамках 16-го тура итальянской Серии А римская Рома потерпела сокрушительное домашнее поражение от миланского Интера (0:3).

Рома — Интер 0:3 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "волков" Жозе Моуриньо во время послематчевого интервью был настолько раздосадован неудачей его команды, что сорвался на представителей прессы, задававших ему вопросы.

"Ваша работа намного проще, чем наша, поэтому мы и зарабатываем намного больше, чем вы.

Заранее прошу прощения перед всеми, кто хотел задавать свои вопросы, но говорить сегодня буду только я.

Интер сильнее нас в обычных условиях. В нестандартных — они намного сильнее нас. В прошлом сезоне они опередили Рому на 29 очков, а сегодня, с нашими травмами и дисквалификациями, нам было очень тяжело зацепиться за результат.

Наш атакующий потенциал практически равнялся нулю, однако все равно было очень важно забить голы в тех двух-трех моментах, которые у нас были. Мы не забили, поэтому проиграли.

Когда вам приходится играть с линией защиты, в которой Роджер Ибаньес и другие игроки расставлены на непривычных для себя позициях, вам все равно не позволено пропускать такие голы, как получился первый и третий в данной игре. Просто непозволительно", — заключил португальский специалист, после чего спешно покинул зал для пресс-конференций.

В следующем туре римская Рома сыграет домашний матч против Специи.