Туринцы хотят усилить атакующую линию.
Мауро Икарди, getty images
05 декабря 2021, 19:55
Ювентус работает на трансферном рынке в поисках нового центрального нападающего. Туринцы хотят оформить сделку уже зимой.
Как сообщает Tuttosport, итальянский клуб рассматривает кандидатуры Эдинсона Кавани из Манчестер Юнайтед и Мауро Икарди из ПСЖ.
Источник утверждает, что первоочередной целью Ювентуса остается Душан Влахович, но уругваец и аргентинец остаются в качестве альтернативы.
Напомним, что Ювентус предложит Бернардески новый контракт, но со снижением зарплаты.