Италия

Туринцы хотят усилить атакующую линию.

Ювентус работает на трансферном рынке в поисках нового центрального нападающего. Туринцы хотят оформить сделку уже зимой.

Как сообщает Tuttosport, итальянский клуб рассматривает кандидатуры Эдинсона Кавани из Манчестер Юнайтед и Мауро Икарди из ПСЖ.

Источник утверждает, что первоочередной целью Ювентуса остается Душан Влахович, но уругваец и аргентинец остаются в качестве альтернативы.

Напомним, что Ювентус предложит Бернардески новый контракт, но со снижением зарплаты.