Италия

Стороны продолжают вести переговоры о продлении сделки.

Полузащитник Ювентуса и сборной Италии Федерико Бернардески продолжает вести переговоры со своим клубом относительно продления контракта.

Туринцы готовы продлить соглашение с футболистом еще на 4 года, однако намерены снизить его зарплату на 30%.

Бернардески такие условия не устраивают и он намерен с помощью своего нового агента добиться сохранения текущего уровня заработной платы. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

В текущем сезоне хавбек провел 14 поединков за Ювентус во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Бернардески отказался от услуг Мино Райолы.