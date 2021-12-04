Украинский специалист прокомментировал ситуацию в команде.
Андрей Шевченко, Getty Images
04 декабря 2021, 16:16
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Ювентусом в 16-м туре Серии А.
"Ожидал ли я, что начало будет таким сложным? Я знал, конечно, что будет тяжело, видел календарь. Но я не ожидал такого количества травм. Из-за травм нам гораздо сложнее.
Ювентус – это всегда Ювентус. Большая команда с сильнейшими игроками. Они быстро забывают о поражениях и мгновенно реагируют.
У Аллегри очень качественная команда, он – топовый тренер. Классный мотиватор, знающий, как достичь максимума, знает, как управлять командой в сложной ситуации. Уже демонстрировал это тысячу раз", – приводит слова Шевченко официальный сайт клуба.
Матч Ювентус – Дженоа состоится в Турине в воскресенье, 5 декабря, и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что бывший врач Интера Алессандро Корсини будет работать в Дженоа.