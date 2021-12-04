Италия

Украинский специалист прокомментировал ситуацию в команде.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Ювентусом в 16-м туре Серии А.

"Ожидал ли я, что начало будет таким сложным? Я знал, конечно, что будет тяжело, видел календарь. Но я не ожидал такого количества травм. Из-за травм нам гораздо сложнее.

Ювентус – это всегда Ювентус. Большая команда с сильнейшими игроками. Они быстро забывают о поражениях и мгновенно реагируют.

У Аллегри очень качественная команда, он – топовый тренер. Классный мотиватор, знающий, как достичь максимума, знает, как управлять командой в сложной ситуации. Уже демонстрировал это тысячу раз", – приводит слова Шевченко официальный сайт клуба.

Матч Ювентус – Дженоа состоится в Турине в воскресенье, 5 декабря, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что бывший врач Интера Алессандро Корсини будет работать в Дженоа.