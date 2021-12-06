Италия

Полузащитник рассказал о своем голе в ворота Дженоа.

Туринский Ювентус в рамках 16-го тура итальянской Серии А одержал уверенную домашнюю победу над генуэзской Дженоа (2:0).

Ювентус — Дженоа 2:0 Видео голов и обзор матча

Один из голов в этой игре, авторства Хуана Куадрадо на девятой минуте, стал настоящим шедевром, так как мяч был забит прямым ударом с углового на левом фланге.

После финального свистка колумбийский полузащитник "зебр" поделился эмоциями от своего феноменального выстрела.

"Я не хотел закручивать мяч в ворота с углового! Я всего лишь целился подачей на ближнюю штангу, но она пошла слишком высоко.

Мы пробовали эту комбинацию на тренировках, поэтому я хотел попытаться реализовать ее по ходу игры. Наш главный тренер сказал делать упор на ближнюю штангу, поэтому я просто делал то, что от меня требовали, но получилось даже лучше.

Сможем ли мы после этого матча поверить в шансы на чемпионский титул? Лично я верю в это, но я просто такой человек. Иногда тебе не остается ничего другого, кроме как поверить в действительно невозможное. Шаг за шагом мы будем приближаться к этой цели, но сначала нам нужно догнать команды впереди себя", — заключил футболист.

Также, забавный эпизод произошел в подтрибунных помещениях, когда между собой пересеклись Куадрадо и голкипер Дженоа Сальваторе Сиригу, в ворота которого и был послан шедевр с углового.

Вратарь гостей был не очень доволен этим фактом, поэтому в короткой беседе с соперником, в ответ на фразу: "Я просто хотел нанести удар по воротам первым в этой игре, но подача пошла слишком высоко", ответил коротко: "Но… иди н***й". После этого футболисты разошлись в разных направлениях.

В следующем туре туринский Ювентус сыграет гостевой поединок против Венеции.