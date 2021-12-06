Успех в матче против Дженоа стал знаковым для наставника Ювентуса.
Массимилиано Аллегри, Getty Images
06 декабря 2021, 09:26
В рамках 16-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус одержал домашнюю победу над генуэзской Дженоа (2:0), которая приблизила его к лидирующей четверке команд национального первенства.
Ювентус — Дженоа 2:0 Видео голов и обзор матча
Данный успех "зебр" стал особенно памятным для их главного тренера Массимилиано Аллегри, так как он сумел добыть 150 победу в "элитном" дивизионе Италии во главе "Старой Синьоры".
Для достижения данной отметки итальянскому специалисту потребовалось провести 206 матчей.
Поскольку Ювентус был не единственным клубом в карьере Аллегри, выступающим в Серии А, то его успехи в работе на протяжении четырех сезонов в Милане и двух сезонах в сардинском Кальяри также отметились дополнительной сотней побед, но для их завоевания понадобилось уже 204 матча.
Увеличить персональные показатели статистики наставник туринского клуба сможет в следующем туре, в рамках которого туринский Ювентус сыграет гостевой поединок против Венеции.