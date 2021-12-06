Италия

Успех в матче против Дженоа стал знаковым для наставника Ювентуса.

В рамках 16-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус одержал домашнюю победу над генуэзской Дженоа (2:0), которая приблизила его к лидирующей четверке команд национального первенства.

Ювентус — Дженоа 2:0 Видео голов и обзор матча

Данный успех "зебр" стал особенно памятным для их главного тренера Массимилиано Аллегри, так как он сумел добыть 150 победу в "элитном" дивизионе Италии во главе "Старой Синьоры".

Для достижения данной отметки итальянскому специалисту потребовалось провести 206 матчей.

Поскольку Ювентус был не единственным клубом в карьере Аллегри, выступающим в Серии А, то его успехи в работе на протяжении четырех сезонов в Милане и двух сезонах в сардинском Кальяри также отметились дополнительной сотней побед, но для их завоевания понадобилось уже 204 матча.

Увеличить персональные показатели статистики наставник туринского клуба сможет в следующем туре, в рамках которого туринский Ювентус сыграет гостевой поединок против Венеции.