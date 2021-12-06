Италия

Боссы "змей" довольный работой главного тренера.

Руководство миланского Интера довольно работой Симоне Индзаги на посту главного тренера и намерено предложить специалисту долгосрочный контракт на улучшенных условиях.

Итальянцу будет предложен контракт до 2025 года, а зарплата Индзаги будет составлять 6 млн евро в год, сообщает La Gazzetto dello Sport.

Переговоры сторон запланированы на март 2022 года.

Напомним, действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

После 16-ти туров Интер занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А, на одно очко отставая от идущего первым Милана.