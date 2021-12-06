Италия

Кроме того, арестованы еще пять человек.

Президент Сампдории Массимо Ферреро арестован Финансовой гвардией Италии.

Вместе с президентом "моряков" арестованы также еще пять человек. Все они подозреваются в финансовых преступлениях, которые не связаны с футбольной деятельностью, сообщает Gazzetto dello Sport.

По информации источника, под стражей сейчас находится лишь Ферреро. Остальные участники уголовного дела были отправлены под домашний арест.

Ранее прокуратура Италии возбудила уголовное дело по факту финансовых махинаций в отношении руководящих лиц Ювентуса.